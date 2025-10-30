コンセプトモデル感がないプロトタイプ公約通り、BYDの『軽EVの本物』がジャパンモビリティショー2025に登場した。車名は『ラッコ（RACCO）』だ。【画像】EVで軽自動車市場参入！『BYDラッコ』プロトタイプ登場全21枚BYDの乗用車部門を担当するBYDオートジャパンは4月24日、『2026年後半に日本専用設計の乗用軽EVの国内導入を決定した』と正式に発表していたので、既定路線だと言える。軽自動車EVのプロトタイプ『BYDラッコ』。&