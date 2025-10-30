静岡･焼津市に住む50代の男性がSNSを用いた2件のロマンス詐欺に遭い、計約3400万円相当の暗号資産をだまし取られたほか、静岡市の男性もSNSを通じた投資詐欺で1000万円をだまし取られるなど、県内で特殊詐欺被害が相次ぎ発覚しました。警察によりますと焼津市に住む国家公務員の50代の男性は、6月中旬、SNSで知り合った女性を名乗る人物から「2人で暮らすための資金を蓄えたい」などと暗号資産への投資を勧誘されました。その後、