四日市競輪の開設74周年記念「泗水杯争奪戦」（G3）が、31日に開幕する。開幕戦からサプライズ。関東勢はバック数14本の武田亮が番手となった。前回りとなった鈴木竜士（31＝東京・107期）は「武田君の先行力は魅力だけど、自分も落車明けで（感触）確かめたい気持ちがある」と並びの意図を説明。今年は鋭いタテ脚を駆使してG3で2V（2月19日の小松島ミッドナイトと7月28日の京王閣）。実績、脚力ともに上位だ。「自分にと