◇MLBワールドシリーズ第5戦 ブルージェイズ 6-1 ドジャース(日本時間30日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは本拠地ロサンゼルスで連敗を喫し、ブルージェイズに世界一王手をかけられました。ブルージェイズの本拠地トロントでの第1戦は代打満塁本塁打が飛び出したブルージェイズが制し、第2戦は山本由伸投手が完投したドジャースが勝利しました。1勝1敗でドジャースの本拠地ロサンゼルスに移った第3戦は延長18回の死闘の末、ド