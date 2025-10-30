鈴木農相（右）と面会するJA全中の山野徹会長＝30日午前、農水省全国農業協同組合中央会（JA全中）の山野徹会長は30日、鈴木憲和農相と面会後に記者団の取材に応じ、コメ価格高騰に「おこめ券」で対応するとの鈴木氏の案を「支持する」と話した。コメ増産の見直しも「大変ありがたい」と歓迎した。石破前政権が示した増産政策の撤回でコメの高止まりが続くとの懸念がある中、政府とJAの動向が注目される。農林水産省内での面会