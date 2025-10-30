園児と相撲を取る安青錦。奥は今年完成した屋内の稽古場＝30日、福岡県久留米市新関脇安青錦が30日、福岡県久留米市の安治川部屋で水天宮保育園などの園児約80人との相撲大会に参加した。力士らは隣接する神社の水天宮に宿舎を構えている。2人の園児と対決した21歳の大関候補は「楽しい時間でもある。子どもたちに相撲に興味を持ってもらい、一人でも安治川部屋に入門してくれたらいい」と笑顔で語った。朝稽古後には、今年完