第1日、12番でティーショットを放つ吉田泰基。5アンダーで首位＝成田ヒルズCCフォーティネット・プレーヤーズカップ第1日（30日・千葉県成田ヒルズCC＝7137ヤード、パー71）新規大会でツアー初優勝を目指す吉田泰基や今平周吾、金子駆大、砂川公佑が66で回り、首位に並んだ。1打差の5位に新村駿や岡田絃希ら4選手。さらに1打差の9位で岩崎亜久竜らが7選手が追う。日本オープン選手権を制した片岡尚之は72で44位スタート。（賞