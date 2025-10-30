俳優の笠原紳司さんと高宗歩未さんが、それぞれのSNSで、結婚したことを発表しました。 【写真を見る】【 笠原紳司・高宗歩未 】結婚発表「ふたりの間には新しい命も授かりました」19歳差婚 2人のSNSには、連名で「日頃より応援いただいている皆様へ」と題したメッセージ文が投稿されています。 メッセージには「この度、笠原紳司と高宗歩未は、結婚しましたことを慎んでご報告させていただきます。」と、結