30日午後5時0分ごろ、福島県、茨城県で最大震度2を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.6と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度2を観測したのは、福島県の須賀川市、鏡石町、天栄村、泉崎村、玉川村、平田村、古殿町、それにいわき市、茨城県の日立市と北茨城市、それに東