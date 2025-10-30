É×ÉØ¤È¤Ï¸À¤¨¤·¤ç¤»¤óÂ¾¿ÍÆ±»Î¡£¤É¤ì¤À¤±ÁêÀ­¤¬¤è¤¯¤Æ¤âµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤¹¤ì°ã¤¤¡£Âç¤­¤Ê¤³¤È¤«¤é¾®¤µ¤Ê¤³¤È¤Þ¤Ç¡¢¥¢¥Ê¥¿¤Ïµö¤»¤ë¡©µö¤»¤Ê¤¤¡©¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÉ×ÉØ¡¢¾®¤µ¤Ê¤¹¤ì°ã¤¤¡Ä¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢¿©´ï¤ÎÊÒÉÕ¤±¤ËÂÐ¤¹¤ë²ò¼á°ã¤¤¤«¤éµ¯¤³¤Ã¤¿°ì·ï¤Ç¤¹¡£µ¢Âð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Ò¤È¤ê¤ÇÈÕ¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÉ×¡£ºÊ¤¬¡ÖÌÀÆüÁá¤¤¤«¤é¡¢¤ª»®ÊÒÉÕ¤±¤È¤¤¤Æ¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥ª¥Ã¥±¡¼¡×¤È²÷¤¤ÊÖ