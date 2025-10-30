１０月３１日から１１月１日にかけて県内は低気圧や気圧の谷の影響を受ける見込みです。大雨となる所がある見込みで注意が必要です。新潟地方気象台によりますと、３１日から１日にかけて低気圧が急速に発達しながら本州の南岸を北東に進む見込みです。また、寒気を伴った上空の気圧の谷の影響も受けるでしょう。このため１日は大気の不安定な状態となり、大雨となる所があるでしょう。予想より雨雲が発達したり、停滞した場合は警