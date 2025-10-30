ME:Iの新曲「LとR」が、2026年1月から放送されるTVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』第2期（TBS／BS11）のオープニングテーマに決定した。 （関連：ME:I MOMONAの“人として”の温かさーー誕生日を機に振り返る挑戦と努力の軌跡、仲間とファンへの誠実な愛） 同アニメは、月刊『なかよし』（講談社）で連載中の満井春香による同名コミックが原作。TVアニメ第1期は2025年1月～3月にかけて