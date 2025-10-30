瀬戸内地方は高気圧に覆われて、広く晴れています。30日夜は次第に雲が増えるでしょう。 31日は低気圧や前線の影響で、雨が降る見込みです。夜以降は次第に雨の範囲が狭くなるでしょう。朝の最低気温は岡山で12度、津山で9度、高松で14度の予想です。30日朝よりも大幅に気温が高くなります。日中の最高気温は岡山で16度、津山で13度、高松で18度でしょう。11月中旬から下旬並みの気温で、日中もやや寒く感じられそうです。土曜日