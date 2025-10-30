厚労省の調査によれば、日本人の99％は亡くなった際に火葬を選択する。そんななか、東京23区では火葬料金が9万円となる火葬場もあり、日本で一番高いとされている。運営を民間企業に頼りきりであることや、そもそも火葬場が少ないことが原因としてあげられる。税金による補助をめぐっては、「区民葬儀制度」があるものの、半年後には制度が終わり、新制度については補助額すら決まっていない。 【画像】東京博善の親会社の担当者