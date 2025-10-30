＜ヒルズレディース 森ビルカップ2日目◇30日◇静ヒルズカントリークラブ（茨城県）◇6625ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第2ラウンドが終了した。33歳の仲宗根澄香が6バーディ・2ボギーの「68」をマーク。トータル5アンダー・単独首位に浮上し、今季2勝目に王手をかけた。【ドレス写真】渋野日向子がメガネ女子に？トータル4アンダー・2位に平岡瑠依。トータル3アンダー・3位に保坂真由、トータル2アン