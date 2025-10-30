10月29日夜、静岡県沼津市の市道で50代の男女が血を流して倒れているのが見つかったひき逃げ事件で、現場近くに住む44歳の女が30日に逮捕されました。女は容疑を否認しています。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、沼津市新沢田町に住む無職の女（44）です。警察の調べによりますと、女は29日午後10時半頃、沼津市新沢田町で乗用車を運転中、近くに住む会社員の男性（50）と男性の妻（55）にぶつかりけがをさせ、そ