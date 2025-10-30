LINEを通じて知り合った女から株式投資を持ち掛けられ、静岡市葵区の60代の女性が約1000万円だまし取られる詐欺事件がありました。 詐欺の被害に遭ったのは、静岡市葵区に住むの60代の女性です。 警察によりますと、女性は8月上旬、LINEを通じて知り合った女から株式投資を持ち掛けられました。女性は指示に従う形で、2025年8月上旬から9月下旬までの間に、複数回にわたり、指定された口座にスマートフォンから送金し、約1