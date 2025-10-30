中日本高速道路（ＮＥＸＣＯ中日本）は、緊急の補修工事を行うため、きょう１０月３０日（木）午後９時から翌３１日（金）午前５時まで、北陸自動車道の敦賀ＩＣ〜木之本ＩＣの上り線（米原方面）を通行止めにすると発表しました。ＮＥＸＣＯ中日本によると、表層が剥がれて段差が生じるポットホールが１か所（縦１ｍ・横４０ｃｍ・深さ数ｃｍ）見つかったということで、事故やパンクの防止などのために工事を行うとしています