飯塚オートのSG「第57回日本選手権オートレース」は2日目を終えた。10R。初日8着の新井日和（22＝伊勢崎）は「有名選手たちの圧に負けちゃダメ」と自分に言い聞かせてスタート地点へ。抜群のスタートを決め、地元の名手・篠原睦にはかわされたが、懸命に食らいついて2着でフィニッシュした。「良かったです！篠原さんについていけるなんて。スタート張り込んだし、上出来ですね」。笑顔がはじけた。夜は宿舎で日本シリーズ