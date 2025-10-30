【慶州（韓国南東部）＝池田慶太】米国のトランプ大統領は３０日、自身のＳＮＳで、米国防総省に対し、ほかの核保有国と「対等な立場」で核実験を行うよう指示したと明らかにした。中国の習近平（シージンピン）国家主席と韓国・釜山（プサン）で会談する直前に投稿した。核能力を向上させている中露をけん制する狙いがあったとみられる。トランプ氏は、習氏との会談後、大統領専用機内で記者団に対し、「我々は実験を行ってい