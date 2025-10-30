３０日のテレビ朝日「徹子の部屋」には、竹野内豊がゲスト出演した。ＭＣの黒柳徹子が「お父様が自衛官でいらしたんですって？」と話を振り、父についてのトークが展開された。父の人柄について、竹野内は「ちょっとした時に母に対して、あまり綺麗ではナない言葉遣いをしたりすると、よく怒られたりしてました。例えば『うるせえ』とかそういうことを言ったら、もう大変でした。すっ飛ばされてました」と回想。「いつも新聞