10月30日午前、新潟県佐渡市の住宅街で住宅一棟を焼く火事がありました。火事があったのは、佐渡市加茂歌代の木造2階建ての住宅です。警察や消防によりますと、10月30日午前11時半すぎ、近隣住民から「建物から煙があがっている」と110番通報がありました。現場に駆けつけた消防が消火活動にあたり、火はおよそ1時間後に消し止められました。この火事によるけが人はいません。火事を目撃した近隣住民は「黒い煙がもくもくと上がり