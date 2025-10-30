食道がんの主な標準治療国立がん研究センターや浜松医科大などの研究チームは30日、胸に開けた小さな穴から器具を入れて食道を切除する「胸腔鏡手術」が食道がんの新たな標準治療として推奨できるとする研究結果を発表した。胸を大きく切る従来の開胸手術と比べ、術後の生存期間に差がないことを長期の追跡調査で初めて確認した。週内に日本食道学会が診療ガイドラインを改定する。オンラインで記者会見した浜松医科大の竹内裕