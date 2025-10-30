スイスの独立時計ブランド「CHRONOSWISS（クロノスイス）」が、スケルトンクロノグラフの最新作「オーパス ダカール（Opus Dakar）」を発表した。ダカール・ラリーにインスピレーションを得たという特別仕様だ。価格は330万円。○砂塵の冒険を時計で描くスイスのルツェルンを拠点とするクロノスイスは、手仕上げのスケルトン加工に定評を持つ独立系ブランド。1995年に発表されたオリジナルの「オーパス」は、機械式クロノグラフを