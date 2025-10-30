2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博では、交通アクセスを大阪メトロ中央線に依存する脆弱さが、開幕当初から指摘されてきた。8月には21時半過ぎに中央線が不通になり、帰宅困難者が続出。「オールナイト万博」なる言葉も生まれた。では、1年半後に横浜市で開かれる「万博」へのアクセスはどうなるのか。周辺の4駅からシャトルバスでアクセスする方式を主に想定しており、来場者の流れは、ある程度分散されそうだ。ただ、周辺