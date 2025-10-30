■これまでのあらすじ“可愛いお姉さん”の正体は義妹の友人だった。そして夫は連絡先を知らないと言い張るー。どこか腑に落ちない主人公は義妹に事実確認の連絡をとりつつ、会社で同僚たちに相談してみることにした…■矢部マリアというらしい ■同僚があることに気がつく ■矢部マリアの写真!? ■たしかに“可愛いお姉さん”だった義妹からの情報を見る限り、矢部さんと夫に不審な点はなさそうですが…だとしたらなぜずっと黙っ