倉敷商工会議所大原あかね新会頭（提供：倉敷商工会議所） 倉敷商工会議所の新しい会頭に大原美術館を運営する大原芸術財団の代表理事の大原あかねさん（58）が就任することが29日の臨時議員総会で決まりました。女性の会頭は初めてです。 大原さんは、大原美術館の理事長などを経て、2024年から大原芸術財団の代表理事を務めています。2022年からは倉敷商工会議所の副会頭を務めています。 会頭の就任は11月1日付けで