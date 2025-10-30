第１３８回広州交易会のスマート生活展示エリアで、ハイセンスブースを見学する人。（１０月１５日撮影、広州＝新華社記者／〓華）【新華社北京10月30日】中国の家電ブランド「ハイセンス」を手がける海信集団傘下の海信家電集団が28日に発表した1〜9月期決算は、売上高が前年同期比1.4％増の715億3千万元（1元＝約22円）、純利益が0.7％増の28億1千万元、非経常項目を除く純利益が1.7％増の23億3千万元だった。営業活動によるキ