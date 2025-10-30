アジア・コモディティ騰落率ランキング＝10/30営業日時点＝ 上海銅 0.49％ 上海ゴム 0.32％ 大連ポリエチレン 0.14％ 上海異形鉄筋 0.09％ 大連とうもろこし -0.28％ 上海重油 -1.11％ ＊数値は前日比％