新年の年賀はがきの販売が30日から全国一斉に始まり、山形市内の郵便局では、セレモニーが行われました。山形中央郵便局では年賀はがきの販売開始を前に、記念のセレモニーが行われ、市内のさゆり幼稚園の園児たちが合唱を披露しました。そして午前9時の販売開始とともに朝から並んでいた人たちが次々と買い求めていました。販売が始まった年賀はがきは合わせて6種類で、来年の干支の“午”やキャラクターが描か