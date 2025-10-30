静岡市葵区の城北公園の再整備計画を巡り検討を進めてきた市民が、30日、難波市長に提言書を提出しました。城北公園の施設の在り方や利活用について検討するため、静岡市は懇談会を設け、地元自治会など15人のメンバーと2025年年2月から5回にわたり意見交換を行ってきました。30日、代表者が難波市長のもとを訪れ、これまでの検討内容をとりまとめた提言書を提出しました。提言書では、市が示したカフェなどの飲食施設や駐車