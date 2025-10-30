◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディスプロアマ戦（３０日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）２１歳ルーキーの都玲華（大東建託）が３０日、プロアマ戦で最終調整し、トップ１０入りを目標に掲げた。前週の延田グループ・マスターズＧＣレディースは初日３位発進を決めたが、２２位で終えた。課題はアイアンショット。「風が強かったり、曲げたくないからぎゅ〜っと重心を下げたり、グリップ