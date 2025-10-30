¸µSKE48¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÀÐÅÄ°ÂÆà¡Ê29¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë´ÑÍÕ¿¢Êª¡Ö¥¨¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¼«Âð¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¡ÈÂç¤­¤Ê¡É´ÑÍÕ¿¢Êª¤òÈäÏª¤·¤¿¡È¥»¥ì¥Ö¥Þ¥Þ¡ÉÀÐÅÄ°ÂÆàÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢Çò¤¤È­¤Ë¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¹â¤µ¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ð¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ò»£±Æ¤·¤¿3Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö²Ä°¦¤¤²Ö¤¬ºé¤­¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡ÖÌë¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÍÕ¤òÊÄ¤¸¤ÆÌ²¤ë¤è¤¦¤ËµÙ¤ß¡¢Ä«¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Þ¤¿³«¤¤¤Æ