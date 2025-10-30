３０日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２９．４３ポイント（０．７３％）安の３９８６．９０ポイントと反落した。利益確定売りが先行する流れ。上海総合指数は前日、約１０年３カ月ぶりに心理的な節目となる４０００ポイント台（４０１６．３３ポイント）に乗せただけに、売り圧力が意識されている。また、中国ではあす３１日、１０月の製造業ＰＭＩが公表されるため、内容を見極めたいとするムードも