猛暑の中で津波警報などが出たらどうすべきか。政府が避難の指針に熱中症対策を盛り込む方針を示しました。一方、その内容に専門家から疑問の声もあがっています。今年7月。カムチャツカ半島付近で地震が発生し、日本でも太平洋側の広い範囲に津波警報や注意報が発表されました。高台の公園や津波避難タワーなど、屋外に指定されていることも多い津波避難場所。木陰に人が集まり、日傘をさす人の姿も見られます。実はこの日…「蒸