大手電力10社が30日発表した11月使用分（12月請求）の標準家庭向け料金によると、北海道や沖縄など6社で値上がりする。原油や石炭の輸入価格は上昇したが、液化天然ガス（LNG）は下がり、各社の電源構成により分かれた。値上げ幅は3〜16円。東北と関西が横ばいで、東京は13円、中部も19円値下がりする。大手都市ガス4社はLNG価格の下落により21〜27円安くなる。電気料金が最も高いのは北海道の9351円で、沖縄の9023円が続いた