30日の日経225オプション2025年11月限（最終売買日11月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は1万5461枚だった。うちプットの出来高が8547枚と、コールの6914枚を上回った。プットの出来高トップは4万9000円の590枚（5円高395円）。コールの出来高トップは5万5000円の1286枚（30円安120円）だった。 コールプット