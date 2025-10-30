30日の日経225オプション2025年12月限（最終売買日12月11日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は5746枚だった。うちプットの出来高が3556枚と、コールの2190枚を上回った。プットの出来高トップは2万5000円の444枚（3円高14円）。コールの出来高トップは5万5000円の295枚（5円高500円）だった。 コールプット 出来高