徳造丸は10月、"金目鯛の聖地"をテーマとした複合型観光施設を、沼津港にオープンする。金目鯛オブジェ同施設は、「食・買・遊・寛・学」の5要素を体験でき、静岡県が誇る金目鯛と伊豆稲取の伝統料理を、見て・食べて・学ぶことができる。「金目鯛とくぞう」は"食"を楽しめる金目鯛専門店。静岡県が水揚げ日本一を誇る名産の金目鯛の煮つけをはじめ、金目鯛料理・網元料理を中心に、丼・御膳などを提供する。てんこ盛り魚屋のまか