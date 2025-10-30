10月29日、日本各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B1第6節13カードが行われた。滋賀レイクスは仙台89ersとの激闘を演じた。序盤から点の取り合いを見せ47－47と同点で前半を終了。熾烈な試合展開が続き、滋賀もザック・オーガストを中心に得点を重ねるも、仙台のジャレット・カルバーに第3クォーターだけで9得点を奪われ、2点ビハインドで最終クォータ}