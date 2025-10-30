飛騨地方特有の、昼と夜の寒暖差を生かして栽培される「飛騨りんご」は、甘みや香りの良さが特長です。岐阜県高山市の道の駅「飛騨街道なぎさ」では30日、地元の農家が毎年開催している、飛騨りんごの試食販売が行われました。 【写真を見る】寒暖差を生かして栽培される｢飛騨りんご｣ 道の駅で旬を迎えた11品種の食べ比べ 次回の試食販売は11月6日 岐阜・高山市 会場では訪れた人が農家の人に特徴を聞きながら、旬を迎えた11品種