ハリー・ウィンストンは11月7日〜16日、ブライダルフェアを日本全国のサロンで開催する。Harry Winston 2025 November Bridal Fairフェアでは、タイムレスで優雅なデザインの「トリスト・ワンロウ・バンドリング」をはじめとする、ハリー・ウィンストンのブライダルリングを展示する。フェア期間中に、ブライダルリングを購入した人に向け、ハリー・ウィンストンからお祝いの品としてオリジナルギフトを用意する。来場には、予約が