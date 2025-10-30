ミンカブ・ジ・インフォノイド [東証Ｇ] が10月30日大引け後(17:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の1.5億円の黒字→2.5億円の黒字(前期は19.9億円の赤字)に66.7％上方修正した。 なお、4-9月期(上期)の業績見通しは引き続き開示しなかった。 株探ニュース 会社側からの【修正の理由】 １．業績予想の修正について当第２四半期連結累計期間においては、ソリューション事業、メ