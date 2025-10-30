ノートPCで仕事をしていると、資料を開いたりメールを確認したりして、つい作業が途切れてしまうことはありませんか。そんなとき、もう一枚の画面があるだけで驚くほど効率が変わります。テレワークやフリーアドレスの広がりで場所を選ばずに働く機会が増える中、注目を集めているのが薄型・軽量のモバイルモニターです。そこで、仕事・自宅・外出先での活用イメージと、購入前に押さえておきたいポイントを整理します。●仕事の