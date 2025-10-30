日本では、8年お待たせフォルクスワーゲンの“ID. Buzz”6月20日、多くの人が心待ちにしていたフォルクスワーゲン（以下VW）の“ID. Buzz”が、いよいよジャパンプレミアを迎えた。見てのとおり往年の“タイプ2”のヘリテージを継承した“現代版ワーゲンバス”である。そして日本国内で唯一の電動ミニバンだ。価格は888万9000〜997万9000円。VWとしてはプレミアムだ。とはいえ、現地価格を日本円に換算すると下限が1000万円