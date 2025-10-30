菜花の里は、千葉駅直結の「PERIE MARCHE＆GOHAN(ペリエマルシェ アンド ゴハン)」にて、旬を味わえる秋メニューを期間限定で販売する。秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺今回、「千葉の恵みを堪能」をテーマに、秋の味覚と千葉食材を組み合わせた2品のほか、秋限定スイーツも用意する。「秋鮭ときのこのピーナッツ豆乳担々麺」(1,738円)は、千葉県産のピーナツを使用した人気商品「ピーナツ豆乳担々麺」に、季節の味である秋鮭