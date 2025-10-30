ブレインコンサルティングオフィス(以下、ブレイン)は10月17日、タレントマネジメントシステム「カオナビ」を展開するカオナビと、業務提携を結んだことを発表した。カオナビ × ブレインコンサルティングオフィス近年、人的資本経営が重視される中、企業には人材データの戦略的活用が求められているが、中小企業での導入は進んでいないのが現状だという。そこで、全国に社会保険労務士ネットワークを持つブレインが専門知識を活か