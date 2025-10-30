ドジャースは29日（日本時間30日）、ブルージェイズとのワールドシリーズ（WS）第5戦に臨み、1－6で敗戦。対戦成績は2勝3敗となり、王手をかけられた。先発したブレイク・スネル投手は初回の2被弾を含め、この日の投球について「運が悪かった」を繰り返した。 ■WS初の1回先頭から2者連続被弾 この試合、ドジャースにとってはショッキングな幕開けとなった。先発したスネルは1回、ブル}