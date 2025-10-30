菜花の里が運営する「CAFE DULCET(カフェドルセット)」は10月21日から、新たな季節限定メニューの提供を開始した。3種のきのこのダブル焼きチーズカレー旬のきのこをふんだんに使ったフードに加え、秋の味覚を感じるドリンクやケーキ3種を同時発売する。「3種のきのこのダブル焼きチーズカレー」(1,595円)は、オリジナルカレーと和風キーマカレーの2種使いで、しめじ、舞茸、マッシュルームの3種のきのこをたっぷり使用している。