【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『ベストヒット歌謡祭2025』が、11月13日19時より読売テレビにて放送。このたび、2025年を彩った25組の豪華出演アーティストが発表された。 ■出演アーティスト（五十音順） アイナ・ジ・エンドAqua Timez幾田りら（初出演）＝LOVE（初出演）Aぇ! group&TEAM（初出演）ORANGE RANGE（初出演）香取慎吾Kis-My-Ft2King Gnu（初出演）倖田來未郷ひろみJO1Da-iCE超ときめき